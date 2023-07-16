Kastamonu'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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Kastamonu'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kavgaya karışan kişilerden biri, park halindeki otomobilde oturan M.G.'yi göğsünden bıçakladı. Yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Gider Caddesi'nde M.G ile birkaç kişiyle kavgaya tutuştu. Daha sonra park halindeki otomobilinde oturan M.G. göğsünden bıçaklandı.
Ağır yaralanan M.G, ambulansla götürüldüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel