Kastamonu'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kavgaya karışan kişilerden biri, park halindeki otomobilde oturan M.G.'yi göğsünden bıçakladı. Yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.