KASTAMONU'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ - Haberler

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasan Keser (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Keser ile kimliği belirsiz şüpheli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hasan Keser aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içeresinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Keser'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel