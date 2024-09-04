Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Beşinci Kez Toplu Sünnet Düğünü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen beşinci toplu sünnet düğünü Kastamonu'da gerçekleştirildi. Programda çocuklar sünnet edildi ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Muhtar Çölez, organizasyonun gelecek yıl daha kalabalık yapılacağını belirtti.

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'ndaki program, mehteran takımı ve sünnet olan çocukların alana girişiyle başladı.

Çocukların yüzlerinin boyanmasının ardından protokol üyeleri sünnet ettirilen 42 çocuğa hediyeler verdi.

Kuzeykent Mahalle Muhtarı Hakan Çölez, sünnet düğününe gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

Çok güzel bir program olduğunu belirten Çölez, "Bu programın bu kadar güzel olması noktasında bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu atmosferi bizlerle buluşturduğunuz için 42 çocuğum adına hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Düğün için herkesin elinden geldiğince destek verdiğini dile getiren Çölez, "Yaklaşık 2,5 aylık bir sürenin sonunda bizlere inandınız ve ben bu mahallenin bir ferdiyim diyerek bu programı gerçekleştirmek için çok uğraştınız. Normalde yapılan çalışmayı övmeyi sevmem ama bu akşam siz çok güzelsiniz. Bu akşam doyasıya eğleneceğiz." diye konuştu.

Çölez, organizasyonun altıncısını gelecek yıl daha kalabalık yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.

Çocuklar ve aileler, şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kaynak: AA / Güncel

kastamonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek?
title