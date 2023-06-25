Kastamonu'da Bekçi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan bekçinin bulunması amacıyla başlatılan arama çalışmaları 4 gün sonra da devam ediyor. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Ender Y. ile ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı.
Kastamonu'da, kendisinden haber alınamayan bekçinin bulunması amacıyla 4 gün önce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Yakınlarının haber alamadığı Ender Y'yi bulmak için 4 gün önce jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.
Yapılan çalışmalarda, Ender Y. ile ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı.
Amasya'da bekçi olarak görev yapan Ender Y'den haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine 21 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı. Ender Y'nin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, geceyi bir otelde geçirdikten sonra taksiyle Küre'nin Topçu köyüne gittiği tespit edilmişti.