Kastamonu'da Bekçi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da kendisinden haber alınamayan bekçinin bulunması amacıyla başlatılan arama çalışmaları 4 gün sonra da devam ediyor. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Ender Y. ile ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı.