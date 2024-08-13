Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Batan Tekneden Kurtulan Sporcu 2,5 Saat Kulaç Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan milli sporcu Emrah Yasin Büyükoral, 4 yaşındaki kızını düşünerek yaklaşık 2,5 saat kulaç attı. Büyükoral, yaşadıklarını anlatırken denize açılan herkesin tedbirli olmasını istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan milli sporcu Emrah Yasin Büyükoral (38), 4 yaşındaki kızını düşünerek yaklaşık 2,5 saat kulaç attı.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta içerisindeki 6 kişiyle birlikte batan "Maviş" isimli fiber tekneden sağ kurtulan 3 kişiden biri olan Büyükoral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Büyükoral, dövüş sporlarından ju-jitsu dalında milli sporcu olduğunu söyledi.

Müzikle de alakadar olduğunu anlatan Büyükoral, arkadaşı Ahmet Kaan Karayılan ile sahne aldıklarını dile getirdi.

Olayın olduğu günün akşamında da Cide ilçesinde sahne alacaklarını anlatan Büyükoral, "Tekne kaptanı Öztürk Abi gezmek için bizi çağırdı. Öztürk Abi ile yıllardan beri görüşüyor, konuşuyorduk. Kaan Hoca'nın misafirleri de vardı. 'Biz de gelelim' dediler. Biz tabii o ara 5 kişi olduk. Saat daha erkendi. Üç, dört gibiydi. 'Gideros'u gezmeye gidelim' dediler. Ben denizi sevmem ama yüzmeyi biliyorum. Teknede oturduk, sohbet ettik, balık tuttuk. Öztürk Abi ile Kaan sürekli yüzüyordu. 'Çıkalım müziğe geç kalacağız' dedik." ifadelerini kullandı.

Gideros Koyu'ndan çıkarken teknenin su almaya başladığını anlatan Büyükoral, şunları kaydetti:

"Biz tekneden su atarken bayağı açıldık. 'Öztürk Abi balık yemeden seni yollamayacağım' dedi. Bayağı gittikten sonra 2,5 mile kadar açıldığımızı biliyorum, teknenin arkası daha çok su almaya başladı. Ön taraf da su almaya başladı. Teknenin önü kalktı ve herkesi alabora etti. Çoğumuzu tekne altına aldı. O arada Ayşe'nin battığını gördüm. Yani yaklaşık bir buçuk iki metre falan mesafeden onu çıkarıp yukarı bıraktım, o ara ben de su yuttum. Oradakileri yatıştırmamız gerekiyordu. Biz panik yapmadık. 'Sırt üstü yatın, sakin durun, serbest durun, sırt üstü yüzün.' dedik."

Bir an önce karaya ulaşarak yardım getirmek istediğini anlatan Büyükoral, bu nedenle kulaç atmaya başladığını söyledi.

Arkalarından da Karayılan ile Ayşenur Gürcan'ın geldiğini ifade eden Büyükoral, "Biz bayağı yüzdük. Yani yaklaşık 2,5 saat boyunca denizdeydik. Ben öndeydim Kaan Hoca da sol çaprazımla Ayşe'yle beraberdi. Birbirimize destek vererek geldik. 'Hadi Abi, hadi Hocam, hadi az kaldı' dedik. Ama baktık ki hala uzak bize, olmuyor. O ara bizim şansımıza bir şey oldu. Oradaki balıkçıların motoru bozuldu. Bir, iki, üç deyip 'imdat' diye bağırıyorduk. Son nefesimize kadar bağırdık. Allah razı olsun. Bizim sesimizi duymuşlar. Oradan da İlyas Kaptan işte çıkageldi. Bizi kurtardıktan sonra 2 saat o battığımız yerde arkadaşlarımızı aradık." diye konuştu.

Kulaç atarken ilk olarak aklına ailesinin geldiğini ifade eden Büyükoral, "Film şeridi geçti kafamdan. Yani küçük bir kızım var, Zeynep. Aklıma yüzerken kızım geldi. 'Bir an önce çıkmalıyız, arkadaşlarımızı kurtarmalıyız' dedim. Sadece ben onu düşünebildim. Başka hiçbir şey düşünmedim yani. Hızlı gidip kıyıya varıp arkadaşlarımı kurtarmaktı tek isteğim. Denizi zaten sevmiyorum. Çok iyi yüzücüyüm ama bir daha da gitmem. Girmem yani. Ayağımı da sokmam." dedi.

Denize açılan herkesin tedbirli olmasını isteyen Büyükoral, "Herkes denize girerken tedbirini alsın, sandala binerken, gemiye binerken can yeleğini alsın. Öztürk Abi 'Bir şey olmaz batarsak yelek var' demişti. Ama ben yelek hiç görmedim. Ben yardım getirmeye giderken pet şişelere sarıldılar." ifadelerini kullandı.

Büyükoral, kaptan Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'den haber alınamadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

kastamonu Emrah Spor Cide Yaşam Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem hissedildi mi? 13 Ağustos Salı Sivas'ta deprem mi oldu? Selin Ciğerci'nin eski kocası kiminle sevgili? Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? Üniversiteye kayıt olurken hangi belgeler gerekir? 2024-2025 Üniversite kayıtları için istenilen evraklar! DOLAR KAÇ TL? 13 Ağustos bugün dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar? ÜNİVERSİTE KAYITLARI nasıl yapılır, hangi tarihte başlıyor? 2024-2025 üniversite kayıt takvimi! Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları açıklandı! YKS yerleştirme sonuçları sorgulama! Üniversite yerleştirme sonuçları için tıkla! ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024: YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenebilirim? sonuc.osym.gov.tr YKS YERLEŞTİRME SONUCU | YKS yerleştirme sonucu sorgulama linki ne?
title