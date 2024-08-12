Kastamonu'da batan teknede 3 kişi kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan fiber teknede bulunanlardan 3'ünü kurtaran balıkçı teknesi kaptanı İlyas Uçkan, neler yaşadıklarını anlattı. Kaybolan 2 kişinin yüzme bilmediğini belirten İlyas Uçkan (62), "Dün akşam Gideros koyunda saat: 20.00 gibi bir arkadaşımız teknesi arıza yaptı. Beni aradı beni denizden çekebilirmisin dedi, bende denize açıldım, arıza olan teknenin kaptanı Ahmet bey, açıktan bir sesler geliyor dedi. İmdat sesi geliyor dedi. Ben sonra onu bıraktım seslere doğru gitmeye başladım. O sırada kendi teknemin motorunu kapattım, sesin nereden geldiğini çözmeye çalıştım. 5 dakika sonra 1 bayan 2 erkeği kurtardım, diğerlerini çok aradık ama bulamadık. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığını aradım. Sonra kurtardığım kişileri 112 sağlık ekipleriyle hastaneye gönderdik. Kaybolan fiber teknedeki kaptan yüzmeyi biliyor ama diğerlerin yüzme bilmediğini biliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/KASTAMONU,