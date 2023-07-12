Kastamonu'da baraj inşaatında kaza: Kamyon uçuruma devrildi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Obrucak Barajı ve HES inşaatında çalışan bir kamyon, kum boşaltırken uçuruma devrildi. Kamyon sürücüsü yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baraj inşaatında çalışırken uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Mehmet Emin Yıldırım'ın kullandığı 34 DU 3241 plakalı kamyon, Obrucak Barajı ve HES inşaatından kum boşalttığı sırada yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.
Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yıldırım, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel