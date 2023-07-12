Kastamonu'da baraj inşaatında kaza: Kamyon uçuruma devrildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Obrucak Barajı ve HES inşaatında çalışan bir kamyon, kum boşaltırken uçuruma devrildi. Kamyon sürücüsü yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.