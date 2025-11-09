Kastamonu'da Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Baba Tutuklandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren baba Hüseyin Ç. tutuklandı. Olay, Kuyluş köyünde meydana geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı.
Kuyluş köyünde dün, oğlu Önder Ç'yi (42) silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan Hüseyin Ç'nin (64) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı baba, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kuyluş köyünde dün, baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında tartışma çıkmış, baba Hüseyin Ç. oğlunu tabancayla ateş ederek öldürmüştü.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel