Haberler

Kastamonu'da Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti: Baba Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren baba Hüseyin Ç. tutuklandı. Olay, Kuyluş köyünde meydana geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı.

Kuyluş köyünde dün, oğlu Önder Ç'yi (42) silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan Hüseyin Ç'nin (64) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Taşköprü Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı baba, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kuyluş köyünde dün, baba Hüseyin Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında tartışma çıkmış, baba Hüseyin Ç. oğlunu tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.