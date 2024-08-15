Kastamonu'da Aynı Aileye Ait Otobüs ve Yatta Yangın Çıktı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde aynı aileye ait şehirlerarası yolcu otobüsü ve limanda bağlı bulunan lüks yatta eş zamanlı yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda otobüs kısmen zarar görürken, yat ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınlar, saat 19.45 sıralarında Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıktı. Cideli iş insanı Necati Aslan'a ait yat ile şehirlerarası yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangınların çıktığı iki ayrı noktada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından limana bağlı lüks yat kullanılamaz hale gelirken, yolcu otobüsü ise kısmen yandı.

'KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ'

Aynı anda başlayan ve aynı kişiye ait olan yat ve otobüste çıkan yangın için polis ekipleri kundaklama şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın mahalline gelen Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir incelemelerde bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.