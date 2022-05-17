Kastamonu'da Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı - Haberler

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Kastamonu'da Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Kastamonu'da Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni başladı.

Kampüste düzenlenen programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Program kapsamında üniversitede iki gün koşu, fidan dikimi, uçurtma şenliği seramik ve gastronomi atölyelerinde çalışmalar ve çeşitli müzik etkinlikleri düzenlenecek.

Şölenin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Külekçi, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. Bu zenginliğin farkında olduklarını vurgulayan Külekçi, şöyle konuştu:

"İnsani değerlere sahip çıkan, toplumsal aidiyet duygusu ve toplumsal bilinci oturmuş bir genç neslin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkan ve zemini hazırlamak üniversitelerin temel görevleri arasında. Bu düzeyde gençlerin kendilerini ve başkalarını tanımaları kültürel alışverişte bulunmaları için Avrupa Birliği tarafından çeşitli imkanlar sunulmaktadır. Üniversitemizi Erasmus Koordinatörlüğü olarak 90 Avrupa Birliği üniversitesi ile ikili anlaşmamız bulunmakta ve gençlere hareketlilik için çeşitli imkanlar sunmaktayız. Her dönem yaklaşık 50 öğrencimizin programdan faydalanmasını sağlamaktayız. Bu sayıyı her geçen gün artırmayı hedeflemekteyiz."

Külekçi, Avrupa Gençlik Yılı Gençlik Şöleni kapsamında farkındalığın artarak gençlerin hem eğlenebileceği hem de bilgileneceğini kaydetti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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