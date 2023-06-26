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Kastamonu'da Av Bayisinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Av Bayisinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da av bayisinde tamiri yapılan tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı. Tüfekten çıkan kurşun iş yerinde bulunan Ö.G'ye isabet etti. Karnından yaralanan Ö.G. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da av bayisinde tamiri yapılan tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Topçuoğlu Mahallesi'ndeki av bayisinde tamir edilen tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan kurşun iş yerinde bulunan Ö.G'ye isabet etti.

Karnından yaralanan Ö.G. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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