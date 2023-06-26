Kastamonu'da Av Bayisinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Kastamonu'da av bayisinde tamiri yapılan tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı. Tüfekten çıkan kurşun iş yerinde bulunan Ö.G'ye isabet etti. Karnından yaralanan Ö.G. 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.