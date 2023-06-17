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Kastamonu'da Atık Toplama Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yabancı Uyruklu Yaralandı

Kastamonu'da Atık Toplama Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yabancı Uyruklu Yaralandı

Güncel Haberler

Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde atık toplama aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı. Yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kastamonu'da atık toplama aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 yabancı uyruklu yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık toplama aracı, aynı istikamette seyir halinde ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 4 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Akif Güncel Haberler

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