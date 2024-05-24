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Kastamonu'da Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Başlıyor

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Kastamonu'da her yıl düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, 9-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. İnebolu'dan başlayacak olan yürüyüş, Kastamonu'ya ulaşacak.

Kastamonu'da 9-12 Haziran tarihlerinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta her yıl, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" düzenleniyor.

Bu kapsamda 9 Haziran'da İnebolu'dan yola çıkacak katılımcılar, 12 Haziran'da Kastamonu'ya ulaşacak.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yürüyüşe katılacaklar için başvuruların başladığını bildirdi.

Yürüyüş için başvuru, "https://forms.gle/xofLGd6t48Gp6j348" adresinden yapılabilecek. Katılımcı listesinin oluşturulmasında, buradan yapılan başvuruların dikkate alınacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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