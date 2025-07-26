Kastamonu'da Aşırı Sıcaklık Uyarısı: 40 Dereceyi Geçebilir

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini, orman yangını riskinin arttığını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Kastamonu Valiliği, kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı sıcak ve düşük nemle artan orman yangını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre kıyı kesimlerde 3 ila 6, iç kesimlerde ise 7 ila 12 derece artış beklenen sıcaklıkla termometrelerin 40 dereye ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aşırı sıcakla birlikte düşük seviyede seyredecek nem, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Orman yangınları açısından sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakmayalım, sigara izmaritlerini doğaya atmayalım, çöplerimizi çevreye bırakmayalım. Biçerdöver veya balya makinesiyle çalışırken su tankeri ya da yangın söndürme cihazı bulunduralım. Ormanda duman ya da ateş görürsek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Yeşil vatan için her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerektiğini lütfen unutmayalım."

Açıklamada, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Ekonominin patronunun yüzünü güldüren tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münir Özkul'un filmleri için iki ayrı telif davası açıldı

Kızı harekete geçti! Yeşilçam'ın efsaneleri mahkemelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.