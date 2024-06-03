Kastamonu'da aranan hükümlü polis tarafından yakalandı
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı. C.K. isimli şahıs, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve borçlunun ödeme şartını ihlal suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve borçlunun ödeme şartını ihlal" suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.