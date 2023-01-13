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Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalanan B.K, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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