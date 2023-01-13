Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalanan B.K, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel