Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kastamonu'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerce yakalanan R.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Özgür Alantor - Güncel