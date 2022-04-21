Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kastamonu'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan R.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kastamonu, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title