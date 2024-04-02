Kastamonu'da aranan 53 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 25-31 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Aralarında hükümlülerin de bulunduğu ve yakalanan 53 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çeşitli suçlardan haklarında 17 yıl 6 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü cezaevine gönderildi.
Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.