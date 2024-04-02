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Kastamonu'da aranan 53 kişi yakalandı

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Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 25-31 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Aralarında hükümlülerin de bulunduğu ve yakalanan 53 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan haklarında 17 yıl 6 ay ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü cezaevine gönderildi.

Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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