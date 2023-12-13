Kastamonu'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda E.A, O.Y. ve Ö.H. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.