Kastamonu'da aranan 3 hükümlü yakalandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda E.A, O.Y. ve Ö.H. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.