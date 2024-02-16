Kastamonu'da aranan 27 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 1-15 Şubat'ta çalışma yapıldı.
Yakalanan 27 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 15 hükümlü cezaevine gönderildi.