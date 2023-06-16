Kastamonu'da Aranan 26 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da haklarında arama kaydı bulunan 26 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.K. ve Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 22 yıl hapis cezası ile aranan N.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, dün gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında da çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. JASAT ekipleri tarafından yakalanan İ.K. ve N.H. isimli şahıslar tutuklandı. Diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU