Kastamonu'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma sonucu "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verilen kamu görevinden ihraç edilmiş eski subay Y.K. Tosya'da, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketin çalışanı, ByLock kullanıcısı ve örgütün Kastamonu'daki izdivaç sorumlusu E.İ. de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı. Y.K. ve E.İ, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Özgür Alantor - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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