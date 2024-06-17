Kastamonu'da araç hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı

Kastamonu'da araç hırsızlığından aranan şüpheli, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün ilçede iki aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu araçları terk edilmiş halde buldu. Hırsızlığı M.G'nin gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüpheliyi Araç Çayı mevkisinde başka bir aracı kullanırken yakaladı.

Şüphelinin 1,90 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi.

M.G'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 40 bin 468 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklandı.