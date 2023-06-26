Kastamonu'da Aniden Bastıran Sağanak ve Dolu Yağışı

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak, kendilerini korumaya çalıştı.

Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kastamonu il merkezi ve köylerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağıştan kaçan vatandaşlar buldukları iş yerleri ve saçak altlarına sığınarak, kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağış etkisini yitirdi.

"Şiddetli yağmurlardan dolayı esnaf olarak sel olaylarından sonra çok korktuk"

Yaşanan sel afetleri sebebiyle yağış olduğunda tedirgin olduklarını ifade eden Baran Arslan isimli vatandaş, "Şiddetli yağmurlardan, sel olaylarından sonra çok korktuk. Yağmur sebebiyle esnafların hali de vahim. İnşallah Haziran ayında daha güzel, güneşli havalarla karşılaşırız. Vatandaşlar zaten dükkanlarının ve evlerinin zarar görmesinden korkuyor. İnşallah öyle bir şey olmaz daha güzel havalar gelir" dedi.