Kastamonu'da Ambulansa Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da, ambulansın camını kıran ve kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine gittiği adreste kavgada yaralanan bir kişiyi hastaneye götüren sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın önünü kesen şüpheli, demir çubukla aracın camlarını kırarak görevlilere saldırmaya çalıştı.

Şikayet üzerine polis, ambulansın camını kıran zanlı ile daha önceki kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinde acil sağlık hizmetlerinde görevli ambulanstaki 3 personelin, hastalarını ambulansla götürdükleri sırada yolları kesilmek suretiyle fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

Sağlık başta olmak üzere her alanda şiddetin karşısında yer aldıklarını vurgulayan Derdiyok, "Bu anlayışla bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Olayın hukuki takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'nde iki kişi arasında kavga meydana geldiği aktarıldı.

Taraflardan birinin olay yerine gelen sağlık ekibiyle hastaneye hareket halindeyken Arnavutoğlu Caddesi'nde diğer tarafın yakını tarafından durdurulan ambulansa zarar verildiği anlatılan açıklamada, "Kavga olayına karışan 2 şahıs ile ambulansa zarar verdiği tespit edilen şahıs, ekiplerimizin çalışması sonucu yakalanmış, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.