Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Şaban O. (57) yönetimindeki 37 AAP 041 plakalı ambulans ile Arzu U. (50) idaresindeki 37 BE 447 plakalı otomobil, Hacıbey kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile ambulanstaki hasta Fatma C. (69) ve yakını Safiye P. (47) ile acil tıp teknisyenleri Seher M. (31) ve Muazzez Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Güncel Haberler

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