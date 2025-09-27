Kastamonu'da Altyapı Çalışması Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi
Kastamonu'da yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu gaz yayılmaya başladı. Olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım ekipleri sevk edilirken, bölge güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı ve gaz akışı kesildi. Ekipler, boruyu onararak gaz akışını yeniden sağladı.
Kastamonu'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde iş makinesiyle yapılan elektrik altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.
Delinmenin etkisiyle bölgeye gaz yayılmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, yol araç trafiğine kapatıldı, bölgedeki doğal gaz akışı da kesildi.
Ekiplerin çalışması sonucu boru onarılarak gaz akışı tekrar sağlandı.
Bölge sakinlerinden Harun Kudret Gedik, gazetecilere, doğal gaz borusunun delinmesi üzerine yolların ulaşıma kapatıldığını belirterek, bölgeden çalışmalar ve gaz çıkışı nedeniyle büyük bir gürültü geldiğini kaydetti.