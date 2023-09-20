Kastamonu'da Aile Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, sosyal sorunların tespiti ve çözümü için çalışmalar yapıldı. Kamu kurumları, dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Çalıştay sonunda bir rapor hazırlanacak ve Bakanlığa iletilerek yol haritası oluşturulacak.

Kastamonu'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve koruyucu ailelerde kalanlar, bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın bir yol haritası ortaya koyması temennisinde bulundu.

Ne kadınlara ne çocuklara şiddet uygulanmasını istediklerini dile getiren Dallı, "Buna tahammülümüz yok ama Türkiye olarak çok kötü durumda da değiliz. Dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştırıldığında bizim kültürümüzde, 'Kadına el kalkmaz' sözü var. Hepimiz üstümüze düşeni yapmaya büyük hassasiyetle devam edeceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da çalıştay ile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair çalışma yapılacağını söyledi.

Çalıştayın sonunda bir rapor hazırlanacağını belirten Savaş, "Rapor, Bakanlığımıza iletilecek, bizlere yol haritası olacak. Bu çalıştayda daha önce de birlikte çalıştığımız, aile konusunda çalışmaları, farkındalıkları bulunan, toplumun içinde olan gruplar var." diye konuştu.

Koruyucu aile yanında kalan 19 yaşındaki Eylem Göksu ise Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 2. sınıfta eğitim gördüğünü anlattı.

Yuvaya 6 aylıkken getirildiğini aktaran Göksu, "Sonrasında koruyucu ailem yuvaya gelip beni görmüş, çok sevmişler. O zamandan bu zamana kadar hep onlarla kaldım. Bana aile oldular. Bir ablam, bir ağabeyim var. Ablam doktor, ağabeyim avukat. Kendi deneyimlerimi, kendi yaşadıklarımı çalıştaydaki kişilerle paylaşmak için geldim." ifadesini kullandı.

Rüya Yeşim Acar da yetiştirme yurdundan 2012 yılında ayrıldığını dile getirerek, "Ayrıldıktan sonra evlilik yaptım. Evlendikten kısa süre sonra iş hayatına başladım. İki çocuğum var. Buraya önceden yaşadığımız tecrübeleri, nasıl o yolları geçip aile kurduğumuzu, neler yaşadığımızı söylememiz için geldik." sözlerini sarf etti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci'nin de katıldığı çalıştayda, konuşmaların ardından katılanlara belge verildi.