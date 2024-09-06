Kastamonu'da Ahşap Ürünler Sergilendi

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi'nin kapanışı, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, burada yaptığı konuşmada, hayalleri olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlik merkezinde güzel bir atölye oluşturduklarını belirten Boyraz, "30 özel bireyimiz atölye çalışmalarına devam etti. İnşallah bunun devamını getirmek istiyoruz. Okuldan çıktıktan sonra çocuklarımızın gidecek bir yeri yok. Çocuklarımızın peşlerindeyiz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Çocuklarımız devlete yük olsun diye değil, devlete nasıl destek verecek ona bakacağız." dedi.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım ise proje kapsamında özel bireylerin ahşap ile ilgili eğitim aldığını anlatarak, "Bugün de yaptıkları ürünleri sergiliyorlar. Yine kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edilerek tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Özel bireylerimizin ailelerine yönelik trafik konusundan başlayarak ilk yardım, bireysel gelişim, fotoğrafçılık gibi çeşitli eğitimler de gerçekleştirildi. Proje kapsamında yürüttüğümüz bütün çalışmaları bir araya toplayarak kalıcı hale getirdiğimiz dergimizi çıkarttık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, öğrenciler tarafından hazırlanan ahşap ürünlerin sergisini gezdi.