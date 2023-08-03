Kastamonu'da ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı ve ekiplerin müdahalesiyle diğer fabrikalara sıçraması önlendi. Yangın sonucunda fabrika kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesindeki ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının diğer fabrikalara sıçraması önlendi. Ekipler, 3 saattir devam eden yangına müdahalesini sürdürürken, alevlerin sardığı fabrika kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, fabrikada devam eden yangın dron ile havadan görüntülendi. - KASTAMONU