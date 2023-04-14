Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
Beltepe köyünde Mustafa Çelik'e ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Evin tamamen yandığı yangında Mustafa Çelik yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, yanan evde Mustafa Çelik'in eşi Hayriye Çelik'in (75) ise cansız bedenine ulaştı.
Kaynak: AA / Güncel