Haberler

Köy Yolunun Açılmasını Oyun Havasıyla Karşıladılar

Köy Yolunun Açılmasını Oyun Havasıyla Karşıladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozkurt ilçesinde kapalı köy yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları devam ederken, Ahmet Mıh kar küreme aracını oyun havası eşliğinde karşılayarak renkli anlar yaşattı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde kapalı köy yolunun açılmasını bekleyen Ahmet Mıh, kar küreme aracının gelişini oyun havası eşliğinde oynayarak karşıladı.

Bozkurt ilçesine bağlı Yaşarlı köyü yolu, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen karla mücadele çalışmaları sonucu köy yolu ulaşıma açılırken, kar küreme aracının köye girişini gören köy sakinlerinden Ahmet Mıh, aracından oyun havası müziği açıp, kar üzerinde oynayarak ekibi karşıladı. Kar küreme ekibinden Enes Rençber de kornaya basarak Mıh'a karşılık verdi. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıvılcım bu 5 gerilim noktasından gelebilir