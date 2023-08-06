Kastamonu Taşköprü kara yolu 5. kilometresinde meydana gelen kazada, minibüs şarampole çıkarak ağaçlara çarptı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa E'nin kullandığı 34 LJ 746 plakalı minibüs, Kastamonu Taşköprü kara yolu 5. kilometresinde yoldan çıkarak şarampoldeki ağaçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.