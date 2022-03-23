Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor

AA - Semih Yüksel - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor

Kastamonu'da AFAD ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını paletli araçla aşarak vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da AFAD ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını paletli araçla aşarak vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı Kastamonu'da birçok köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ulaşılamayan yerleşim yerlerinde rahatsızlanan veya ilacı biten vatandaşlar için AFAD ekipleri seferber oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların öncelik sırasına göre değerlendirilmesinin ardından AFAD ekipleri harekete geçiyor.

Yoğun mesai harcayan ekipler, paletli kar aracıyla yolları aşarak zor durumdaki vatandaşların yardımına koşuyor.

Bölgede 11 Mart'tan bu yana süren kar yağışı sonrası Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre ve İnebolu ilçelerine bağlı köylerde rahatsızlanan 19 kişi, AFAD'ın çalışması sonucu mahsur kaldıkları yerleşim yerlerinden alınarak tedavileri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD ekipleri, bölgedeki baz istasyonlarının jeneratörlerinin yakıt ikmalini de gerçekleştirerek, iletişimin kesintiye uğramaması için çalışma yürüttü.

Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor

Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor

Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor

Kastamonu'da AFAD ekipleri kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına koşuyor

AA / Semih Yüksel - Güncel

112 Acil Çağrı, Kastamonu, AFAD, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title