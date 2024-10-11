Kastamonu'da Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne 6 Bin 439 Lira Ceza
Kastamonu'da, abartı egzoz bulunan bir otomobil durduruldu ve sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası kesilerek araç trafikten men edildi.
Kastamonu'da aracında abartı egzoz bulunan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir otomobil durduruldu.
Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.
Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.