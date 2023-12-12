Kastamonu'da 9 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saraçlar Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 9 ayrı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G, Honsalar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.