Kastamonu'da 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinde 9 ayrı suçtan 20 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.M. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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