Kastamonu'da 800 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında 800,13 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince bir şahsın yapılan üst aramasında 800,13 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu bir şahsın ikamet ve üst aramasında 800,13 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak İ.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU