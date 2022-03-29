Son dakika haber | Giysi kumbarasıyla 71 bin 220 kilogram tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, giysi kumbarasında toplanan 71 bin 220 kilogram tekstil atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen giysi kumbarası projesi ile mahallelere 8 ay önce 100 giysi kumbarası yerleştirildi. Kumbaralarda toplanan kullanılabilecek durumdaki kıyafetler gerekli temizlik yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılamayacak durumdakiler ise fabrikalarda ham madde olarak değerlendiriliyor.

Giysi kumbaralarında bugüne kadar 71 bin 220 kilogram tekstil atığı toplandı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişlettiklerini söyledi.

Proje kapsamında giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye, nevresim gibi tekstil ürünlerinin evsel atıklardan ayrı olarak toplandığını belirten Vidinlioğlu, "Bu atıkların öncelikli olarak yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil ham madde elde etme amaçlı diğer işlemlerle geri kazandırılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor." dedi.

Vatandaşların giysi, ayakkabı, çanta ve kemer gibi atıklarını çöp yerine mahallelerde bulunan giysi kumbaralarına atmasını isteyen Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu kumbaralar özenle inceleniyor. Kullanılabilir durumda olan giysiler ekiplerimizce gerekli temizlikleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Geri kalan atıklar ise fabrikalarda ekonomiye kazandırılıyor. Hemşehrilerimiz bu projeye sahip çıktı. Bunu görmekten dolayı çok mutluyum. Biz yardımlaşmayı ve çevreyi seven bir toplumuz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."???????