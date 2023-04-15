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Kastamonu'da 732 kişinin sorgulandığı uygulamada aranan 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da 732 kişinin sorgulandığı uygulamada aranan 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 2 kişi yakalandı.

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okulların çevrelerindeki internet kafe, oyun salonları, kahvehane, park ve bahçeler ile metruk binalarda denetim yapıldı.

Ekipler tarafından 732 kişinin sorgusunun yapıldığı uygulamada haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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