Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Demirören Haber Ajansı - Gürkan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

KASTAMONU merkeze bağlı Haydarlar köyünde çıkan yangında 7 ev ile 7 ahır yandı, köy camisi zarar gördü.

KASTAMONU merkeze bağlı Haydarlar köyünde çıkan yangında 7 ev ile 7 ahır yandı, köy camisi zarar gördü. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Haydarlar Köyü'nde sabaha karşı Kamil Aşcıoğlu'na ait kullanılmayan boş evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, çevredeki diğer evler ile ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 7 ev ile 7 ahır tamamen yandı, köy camisi büyük oranda zarar gördü, 12 büyükbaş hayvan da telef oldu.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title