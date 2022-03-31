Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

KASTAMONU merkeze bağlı Haydarlar köyünde çıkan yangında 7 ev ile 7 ahır yandı, köy camisi zarar gördü. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Haydarlar Köyü'nde sabaha karşı Kamil Aşcıoğlu'na ait kullanılmayan boş evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, çevredeki diğer evler ile ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.