Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3) - Haberler

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Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı (3)

'TATAR, CAN KAYBINI ÖNLEDİ'Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangını fark edenrek köylülerin kurtarılmasını sağlayan 'Tatar' isimli Kangal cinsi köpeğin sahibi Ayhan Calayoğlu konuştu.

KASTAMONU (DHA) - 'TATAR, CAN KAYBINI ÖNLEDİ'

Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangını fark edenrek köylülerin kurtarılmasını sağlayan 'Tatar' isimli Kangal cinsi köpeğin sahibi  Ayhan Calayoğlu konuştu. Calayoğlu, yangın sırasında Kastamonu'da olduğunu söyleyerek, "Köyde yangın olduğunu haber aldım, hemen köye geldim. Geldiğimizde her yer alev almıştı. Yaklaşık 7 tane ev 7 tane ahır kül oldu. Ama yangının başladığı saat çok geç olduğu için herkes uykuda. Ağabeyimi uykudan uyandıran, yangının habercisi dediğimiz 'Tatar' sağ olsun can kaybını önledi. 'Tatar' çok şidetli bir şekilde havlıyor ve gürültü çıkarıp uyanmasını sağlıyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu, Yangın, Tatar, Ahır, Güncel, Haberler

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