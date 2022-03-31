Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı - Haberler

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Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangının, Ayhan Calayoğlu'na ait 'Tatar' isimli kangal cinsi köpeğin havlamasıyla fark edildiği ortaya çıktı.

Haydarlar köyünde sabaha karşı çıkan yangının, Ayhan Calayoğlu'na ait 'Tatar' isimli kangal cinsi köpeğin havlamasıyla fark edildiği ortaya çıktı. Ayhan Calayoğlu'nun, köpeği havlayıp, patileriyle evin kapısına tırmalamaya çalışınca uyanıp dışarı çıktığı belirtildi. Kamil Aşcıoğlu'na ait evin yandığını gören Calayoğlu'nun, hemen bitişiğinde diğer evlerde yaşayanları uyardığı ifade edildi. Bu sayede dışarı çıkan köylüler yangından yara almadan kurtuldu.

Köy muhtarı Salim Kuruoğlu, "Tatar' köyümüzün her şeyi. 7 tane evimiz yanmış durumda. Can kaybımızın olmamasının sebebi köpeğimiz. Köpek, yangın evi sarınca sahibini uyandırıyor, o da bütün köyü uyandırdı. Sonra evleri tahliye ettik" dedi.

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Kastamonu'da 7 ev, 7 ahır yandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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