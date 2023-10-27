Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 67 bin 200 sentetik hap ve 2 tabanca ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Kastamonu'da 67 Bin 200 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 67 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu, Batı Çevre Yolu Kavşağı'nda bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu etkisi bulunan 67 bin 200 sentetik hap ile 2 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü A.A. gözaltına alındı.