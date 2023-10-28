Kastamonu'da 67 Bin 200 Adet Sentetik Ecza Hap Yakalandı

Kastamonu'da motosikletli yunus ekipleri ile istihbarat birimlerinin ortak çalışması sonucu kolilenmiş vaziyette 67 bin 200 adet sentetik ecza hap yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da motosikletli yunus ekipleri ile istihbarat birimlerinin ortak çalışması sonucu kolilenmiş vaziyette 67 bin 200 adet sentetik ecza hap yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi. Kastamonu'da Kurubenzinlik mevkiinde durdurulan araçta 67 bin 200 adet sentetik ecza hapı ile kutusunda yabancı menşeili 2 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Öte yandan, operasyonda yakalanan 67 bin 200 adet sentetik ecza hapın şu ana kadar Kastamonu'da tek seferde ele geçirilen uyuşturucu olduğu belirtildi. - KASTAMONU