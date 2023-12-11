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Kastamonu'da 66 şüpheliden 11'i tutuklandı

11 Aralık 2023 15:35 Güncelleme: 15:36 Abone Ol

Kastamonu'da çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliler yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Tutuklananlar arasında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hapis cezası bulunan N.Ç. ve diğer suçlardan ceza alan 10 kişi yer alıyor.