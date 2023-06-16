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Kastamonu'da 6 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da 6 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan kişiler yakalandı.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "kasten yaralama", "cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 38 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlı serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise savcılıktaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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