Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 33 kişiden 27'si taburcu edildi.

Kazada yaralanarak hastanelere kaldırılan 33 kişiden 27'sinin tedavisi tamamlandı. Biri ağır yaralı olmak üzere 6 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Orhan Ç. (51) idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü dün Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü Orhan Ç. tutuklanmıştı.