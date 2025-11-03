Kastamonu'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu'nun huzuru için gece gündüz demeden görev başında olan jandarmamız, kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.