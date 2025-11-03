Kastamonu'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu'nun huzuru için gece gündüz demeden görev başında olan jandarmamız, kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel