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Kastamonu'da 56 kişi yakalandı, aralarında 8 hükümlü de var

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Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 12-18 Şubat'ta çalışma yapıldı.

Yakalanan 56 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kasten öldürme, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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